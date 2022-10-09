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    Michal Škvarka - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Michal Škvarka
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадиакос 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    15.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    07.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    14.11.2022 1' -86' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 1' -46' Левадиакос (Левадия) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    06.11.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    30.10.2022 56' -90' Левадиакос (Левадия) 2:1 Атромитос (Перистери)
    79' 75'
    24.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    15.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.10.2022 1' -56' Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    01.10.2022 1' -63' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    18.09.2022 69' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
    10.09.2022 1' -46' ПАС (Яннина) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    03.09.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    26.08.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
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