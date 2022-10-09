|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|14.11.2022
|1' -86'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|1' -46'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|30.10.2022
|56' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|79' 75'
|24.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.10.2022
|1' -56'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|01.10.2022
|1' -63'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|18.09.2022
|69' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|10.09.2022
|1' -46'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)