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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Левадиакос
Панатинаикос - Левадиакос: обзор матча 03 сентября 2022
Панатинаикос
03.09.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Левадиакос
3'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Левадиакос
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
90'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
К. Ганя
82'
Желтая карточка
Р. Перес
65'
Замена
Р. Перес
️️️️
Б. Вербич
61'
48'
Желтая карточка
А. Бельмон
46'
Замена
Т. Моутинью
️️️️
К. Луалуа
30'
Желтая карточка
Г. Вракас
ГОЛ! 1:0!
Б. Вербич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Левадиакос
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
23
Leandro Frroku
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Левадиакос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
3-2-3-2
91
Бриноли
27
Коцирас
31
Шарлия
15
Пунгурас
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
7
Вербич
10
Канталапьерда
34
Паласиос
99
Шпорар
11
Ганя
5
12
Мейя
77
Бельмон
25
Луалуа
7
Думциос
77
Вракас
11
Ганя
28
Санчес
28
Санчес
11
Ганя
7
Вербич
21
Перес
21
Перес
7
Вербич
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
25
Луалуа
27
Моутинью
27
Моутинью
25
Луалуа
Остались в запасе
Панатинаикос
Левадиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
92
Michal Škvarka
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
92
Michal Škvarka
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Панатинаикос - Левадиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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