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Антонио Ночерино
Статистика
Антонио Ночерино - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1985 (41)
#23 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
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Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 1
07.02.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 0
21.11.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 0
07.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 4
04.10.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 0
27.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
22.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
3 : 2
19.09.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
13.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 1
29.08.2015
Эмполи
1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 0
23.08.2015
Милан
70' - 90'
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