|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|29.11.2020
|83' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|13.09.2020
|75' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|05.09.2020
|78' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|22.08.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|16.08.2020
|61' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)