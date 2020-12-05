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Павел Горбунов
Статистика
Павел Горбунов - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1998 (28), Тольятти
#12 | Защитник
180 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0 : 2
05.12.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 1
29.11.2020
Акрон
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0 : 0
25.11.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3 : 0
07.11.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3 : 1
01.11.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3 : 4
24.10.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
17.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 1
09.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Акрон
1 : 0
04.10.2020
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
3 : 0
27.09.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
0 : 0
19.09.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Акрон
0 : 1
05.09.2020
Велес
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1 : 0
30.08.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Акрон
1 : 0
22.08.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Спартак-2
1 : 0
16.08.2020
Акрон
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1 : 1
12.08.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
2 : 1
08.08.2020
Шинник
Был в запасе
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