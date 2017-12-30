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Паоло Каннаваро
Статистика
Паоло Каннаваро - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1981 (45)
#28 | Защитник
185 см | 83 кг
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
30.12.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 0
23.12.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 1
17.12.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2 : 1
10.12.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3 : 0
03.12.2017
Сассуоло
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 2
25.11.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1 : 2
19.11.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
05.11.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3 : 1
29.10.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0 : 1
25.10.2017
Удинезе
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0 : 1
22.10.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0 : 0
15.10.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6 : 1
01.10.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
0 : 1
24.09.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 1
20.09.2017
Сассуоло
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
1 : 3
17.09.2017
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
10.09.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 0
27.08.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 0
20.08.2017
Дженоа
1' - 90'
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