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Аргентина. Примера
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Эстудиантес
Адольфо Гайч
Новости
€ 1 млн
Адольфо Гайч - новости
Эстудиантес
26 февраля 1999 (27), Кордова
#19 | Нападающий
190 см
Аргентина
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Публикации
Фото
«Крылья Советов» поиздевались над Гайчем в презентации нового форварда
31 января
1
Фото
Игрок ЦСКА перешел в аргентинский клуб
16 января
2
«Крылья Советов» объявили решение по игроку ЦСКА
14 января
Раскрыт новый клуб Гайча
10 января
ЦСКА решил срочно избавиться от легионера, купленного за 8,5 миллиона
7 января
9
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
В «Крыльях Советов» жалеют о трансфере игрока ЦСКА
2025.12.27 01:48
6
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»
2025.12.15 09:20
1
«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА
2025.12.14 19:52
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
2025.10.23 14:28
7
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу
2025.09.17 23:23
Агент заявил, что Гайч не вернется в ЦСКА
2025.08.29 20:08
5
Фото
«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА
2025.08.29 18:18
3
Раскрыта зарплата Гайча в «Крыльях Советов»
2025.08.27 20:38
1
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
2025.08.22 23:44
5
У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса
2025.08.08 10:43
Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»
2025.07.29 13:26
ЦСКА согласовал обмен игроками с «Эстудиантесом»
2025.07.28 17:54
1
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
8
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
1
Гайч может сменить ЦСКА на другой клуб РПЛ
2025.07.17 12:57
1
Агент Гайча объяснил, почему Адольфо не может раскрыться в ЦСКА
2025.07.16 17:40
2
Раскрыты планы форварда ЦСКА Гайча
2025.07.16 15:18
Аргентинский нападающий вернулся в ЦСКА
2025.07.08 11:05
3
ЦСКА отдаст Гайча в шестую аренду
2025.07.03 00:24
2
ЦСКА может совершить обмен форвардами с «Ривер Плейтом»
2025.01.02 16:16
1
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
2024.08.13 17:25
Гайч близок к уходу из ЦСКА: условия потенциальной сделки
2024.08.13 15:40
5
Гайч может перейти из ЦСКА в турецкий клуб
2024.08.09 15:40
1
2
3
4
5
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22:33
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