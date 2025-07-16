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  • Агент Гайча объяснил, почему Адольфо не может раскрыться в ЦСКА

Агент Гайча объяснил, почему Адольфо не может раскрыться в ЦСКА

Сегодня, 17:40
2

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча, объяснил, почему футболист не смог проявить себя в ЦСКА.

«Адольфо не давали постоянства в игре. Посмотрите на его статистику. За два последних чемпионата России он сыграл 53 минуты в сумме. А в Суперлиге Турции за «Антальяспор» Гайч забил восемь голов. Представьте, что было бы, если бы он полноценно отыграл целый год за ЦСКА!» – заявил Каро.

  • Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года.
  • Он перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо».
  • Его трансферная стоимость составила 8,5 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1752678886
Так уже 80 лет как Адольфы с Красной Армией... не в ладах...
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FWSPM
1752682902
давали ему шасы просто не его команда
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