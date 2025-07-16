Агент Гайча объяснил, почему Адольфо не может раскрыться в ЦСКА

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча, объяснил, почему футболист не смог проявить себя в ЦСКА.

«Адольфо не давали постоянства в игре. Посмотрите на его статистику. За два последних чемпионата России он сыграл 53 минуты в сумме. А в Суперлиге Турции за «Антальяспор» Гайч забил восемь голов. Представьте, что было бы, если бы он полноценно отыграл целый год за ЦСКА!» – заявил Каро.