Раскрыты планы форварда ЦСКА Гайча

Пабло Каро, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, раскрыл планы игрока. Аргентинец намерен остаться в России.

«Я не разговаривал с новым главным тренером ЦСКА. Гайч проводит предсезонную подготовку по его распоряжению. Сам Адольфо хочет остаться и добиться успеха в ЦСКА», – сказал Каро.