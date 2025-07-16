Раскрыты планы форварда ЦСКА Гайча

Пабло Каро, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, раскрыл планы игрока. Аргентинец намерен остаться в России.
«Я не разговаривал с новым главным тренером ЦСКА. Гайч проводит предсезонную подготовку по его распоряжению. Сам Адольфо хочет остаться и добиться успеха в ЦСКА», – сказал Каро.
- В начале прошлого сезона Гайч сыграл за ЦСКА 2 матча, а после этого отправился на правах аренды в «Антальяспор», за который провел 38 встреч и забил 9 голов.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Сообщалось, что ЦСКА намерен отдать Гайча в аренду в «Амедспор».
Источник: «Чемпионат»