Гайч может перейти из ЦСКА в турецкий клуб

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, возможно, опять отправится в Турцию.

Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай подтвердил интерес клуба к 25-летнему аргентинцу.

«Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти», – сказал Алтай.