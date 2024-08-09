Гайч может перейти из ЦСКА в турецкий клуб

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, возможно, опять отправится в Турцию.
Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай подтвердил интерес клуба к 25-летнему аргентинцу.
«Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти», – сказал Алтай.
- Форвард вернулся из аренды в турецком «Ризеспоре».
- В 2020 году ЦСКА купил его за 8,5 миллиона евро.
- Контракт Гайча с армейцами истекает летом 2026-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»