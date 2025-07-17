Гайч может сменить ЦСКА на другой клуб РПЛ

«Крылья Советов» заинтересованы в переходе форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
Главная сложность – финансовые условия. Стороны пока далеки друг от друга в этом вопросе.
- 26-летний Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года.
- В сезоне-2024/25 футболист выступал за «Антальяспор» на правах аренды, проведя 40 матчей и забив 9 голов.
- Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 1,4 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»