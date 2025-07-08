Аргентинский нападающий вернулся в ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч присоединился к ЦСКА на сборах в Новогорске.
26-летний форвард принадлежит красно-синим с 2020 года, но пять раз уходил в аренду. Всего за это время он провел за российский клуб 39 встреч, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
- В начале прошлого сезона Гайч сыграл за ЦСКА 2 матча, а после этого отправился на правах аренды в «Антальяспор», за который провел 38 встреч и забил 9 голов.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Сообщалось, что ЦСКА намерен отдать Гайча в аренду в «Амедспор».
Источник: «Матч ТВ»