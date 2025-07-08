Аргентинский нападающий вернулся в ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч присоединился к ЦСКА на сборах в Новогорске.

26-летний форвард принадлежит красно-синим с 2020 года, но пять раз уходил в аренду. Всего за это время он провел за российский клуб 39 встреч, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.