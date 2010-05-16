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Эктор Фонт
Статистика
Эктор Фонт - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1984 (42)
#14 | Полузащитник
170 см | 65 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
4 : 0
16.05.2010
Вальядолид
62' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2 : 1
08.05.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3 : 1
05.05.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
01.05.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 1
13.04.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
0 : 2
04.04.2010
Вильярреал
1' - 57'
57'
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 0
24.03.2010
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 2
28.02.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1 : 1
21.02.2010
Вальядолид
88' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1 : 1
14.02.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 1
17.01.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 4
09.01.2010
Атлетико
72' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
03.01.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2 : 1
20.12.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 3
29.11.2009
Тенерифе
73' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3 : 1
22.11.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4 : 0
25.10.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал
4 : 2
17.10.2009
Вальядолид
1' - 75'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2 : 2
04.10.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 2
23.09.2009
Осасуна
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1 : 2
20.09.2009
Вальядолид
69' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2 : 4
13.09.2009
Валенсия
63' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
0 : 0
30.08.2009
Вальядолид
73' - 90'
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