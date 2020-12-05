Коке Вегас - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Коке
|Фамилия
|Вегас
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|88
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Коке
|Фамилия
|Вегас
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:2
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|4:3
|Бетис (Севилья)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|27.11.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|26.10.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Сельта (Виго)
|18.10.2020
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Леванте (Валенсия)