Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коке Вегас - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Коке
    Фамилия Вегас
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 88
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:2 Леванте (Валенсия)
    22.01.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    19.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Леванте (Валенсия)
    10.01.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    02.01.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Леванте (Валенсия)
    29.12.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 4:3 Бетис (Севилья)
    22.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    19.12.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    13.12.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Леванте (Валенсия)
    05.12.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    27.11.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    21.11.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Эльче (Эльче)
    08.11.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    01.11.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:1 Леванте (Валенсия)
    26.10.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Сельта (Виго)
    18.10.2020 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:0 Леванте (Валенсия)
    04.10.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Реал (Мадрид)
    01.10.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Леванте (Валенсия)
    27.09.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Леванте (Валенсия)
    13.09.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:2 Леванте (Валенсия)
    • Читайте нас: 
    11