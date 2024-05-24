Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

K. Froese - статистика

Завершил карьеру
#30 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Веен
22
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Ян Регенсбург
1 : 2
24.05.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Веен
1 : 2
19.05.2024
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 0
12.05.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Веен
0 : 1
05.05.2024
Хольштайн
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Веен
3 : 5
28.04.2024
Гройтер Фюрт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Веен
0 : 2
13.04.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гамбург
3 : 0
17.03.2024
Веен
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Веен
1 : 2
23.02.2024
Падерборн
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
1 : 0
17.02.2024
Веен
66' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Веен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Веен
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Веен
3 : 1
27.01.2024
Герта
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Магдебург
1 : 0
21.01.2024
Веен
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
1 : 1
17.12.2023
Веен
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Веен
1 : 3
08.12.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Хольштайн
3 : 2
02.12.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Фортуна
1 : 3
03.11.2023
Веен
67' - 90'
81'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Веен
1 : 0
29.10.2023
Ганза
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Оснабрюк
0 : 2
21.10.2023
Веен
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Веен
1 : 1
07.10.2023
Гамбург
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
2 : 0
30.09.2023
Веен
1' - 61'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
15.09.2023
Веен
1' - 77'
23'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Веен
1 : 1
02.09.2023
Шальке-04
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 1
27.08.2023
Веен
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Веен
1 : 0
18.08.2023
Карлсруэ
1' - 66'
57'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 1
04.08.2023
Веен
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Веен
1 : 1
29.07.2023
Магдебург
1' - 61'
Главные новости
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
2
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
2
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
3
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
3
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+