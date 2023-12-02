Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Веен
Хольштайн - Веен: обзор матча 02 декабря 2023
Хольштайн
02.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Веен
19'
С. Скрыбски (П)
37'
Ф. Арп
59'
Ф. Порат
81'
И. Пртаджин
90+3'
И. Пртаджин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Веен
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Пртаджин
Желтая карточка
Ф. Арп
86'
81'
ГОЛ! 3:1!
И. Пртаджин
Пас отдал
Л. Гюнтер
76'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
Х. Ли
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Л. Холтби
75'
Замена
B. Simakala
️️️️
С. Скрыбски
72'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Б. Пихлер
72'
Замена
J. Sterner
️️️️
Ф. Порат
64'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Порат
Пас отдал
С. Скрыбски
59'
55'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
К. Беннеттс
51'
Желтая карточка
М. Матисен
46'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
А. Вукотич
39'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
38'
Замена
К. Беннеттс
️️️️
A. Ćatić
ГОЛ! 2:0!
Ф. Арп
Пас отдал
Ф. Порат
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Скрыбски
19'
1'
Желтая карточка
А. Вукотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
27
Nico Rieble
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
2-1-4-1-3
4
Роте
3
4
Эррас
16
Сандер
5
Ивежич
11
Пихлер
90
Холтби
7
Скрыбски
1
Вайнер
7
Арп
27
Порат
3-1-1-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
6
Фешнер
25
Бацнер
9
Пртаджин
9
Гоппел
30
Хойссер
34
14
Ли
90
Холтби
21
Ремберг
21
Ремберг
90
Холтби
11
Пихлер
18
Мачино
18
Мачино
11
Пихлер
7
Скрыбски
7
7
7
Скрыбски
27
Порат
32
32
27
Порат
Беннеттс
21
Гюнтер
21
Гюнтер
Беннеттс
34
18
Беннеттс
18
Беннеттс
34
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
20
Вукотич
4
4
20
Вукотич
14
Ли
18
Айредейл
18
Айредейл
14
Ли
Остались в запасе
Хольштайн
Веен
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
27
Nico Rieble
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
Остались в запасе
27
Nico Rieble
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Хольштайн - Веен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Альт
(Хойсвайлер)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
Новости команд
Все
Хольштайн
Веен
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.26 08:47
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
2021.08.07 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
2017.10.24 21:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+