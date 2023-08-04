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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Веен
Герта - Веен: обзор матча 04 августа 2023
Герта
04.08.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Веен
90+2'
Л. Гюнтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Веен
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Гюнтер
81'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
Х. Ли
Замена
Б. Дардаи
️️️️
М. Рихтер
69'
63'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
И. Пртаджин
63'
Замена
A. Jonjić
️️️️
K. Froese
57'
Желтая карточка
Ф. Карстенс
53'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
Замена
А. Лукоки
️️️️
Ж. Дудзяк
46'
46'
Замена
М. Анга
️️️️
Т. Гоппел
Замена
Х. Табакович
️️️️
Ф. Нидерлехнер
43'
39'
Желтая карточка
И. Пртаджин
Желтая карточка
М. Кемпф
39'
38'
Желтая карточка
Д. Фешнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Веен
6
Маркус Матисен
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
6
Джино Фешнер
ЦП
27
Nico Rieble
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
31
Veit Stange
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Веен
13
Mohamed Amsif
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
36
Nassim Elouarti
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
11
Antonio Jonjić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
3-2-2-3
53
Кристенсен
2
Кемпф
41
Клеменс
31
Дардаи
37
Ляйстнер
3
Кенни
28
Дудзяк
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
11
Резе
10
Дардаи
1-3-5
6
Матисен
30
6
Фешнер
27
14
Ли
4
17
Карстенс
9
Гоппел
30
Хойссер
28
Дудзяк
24
Лукоки
24
Лукоки
28
Дудзяк
5
Рихтер
8
Дардаи
8
Дардаи
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
9
Табакович
9
Табакович
7
Нидерлехнер
14
Ли
21
Гюнтер
21
Гюнтер
14
Ли
9
Гоппел
4
Анга
4
Анга
9
Гоппел
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
30
11
11
30
9
Пртаджин
19
Ковачевич
19
Ковачевич
9
Пртаджин
Остались в запасе
Герта
Веен
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
13
Mohamed Amsif
ВР
36
Nassim Elouarti
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
13
Mohamed Amsif
ВР
36
Nassim Elouarti
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Герта - Веен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
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