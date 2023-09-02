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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Шальке-04
Веен - Шальке-04: обзор матча 02 сентября 2023
Веен
02.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
90+5'
M. Reinthaler
54'
Т. Мор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Шальке-04
ГОЛ! 1:1!
M. Reinthaler
90'
+5
90'
+2
Замена
Х. Матрисиани
️️️️
С. Брюннер
86'
Желтая карточка
Д. Латца
Замена
Д. Айредейл
️️️️
B. Jacobsen
84'
81'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
81'
Замена
К. Топп
️️️️
Т. Мор
Замена
Н. Бацнер
️️️️
A. Jonjić
75'
71'
Замена
Д. Латца
️️️️
А. Уэдраого
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
K. Froese
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мор
Пас отдал
Д. Джон Маркин
Желтая карточка
M. Reinthaler
52'
46'
Замена
️️️️
С. Козуки
Замена
M. Reinthaler
️️️️
Ф. Карстенс
46'
Замена
A. Ćatić
️️️️
N. Rieble
46'
Желтая карточка
И. Пртаджин
45'
+6
Желтая карточка
Ф. Карстенс
40'
Желтая карточка
N. Rieble
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
6
Маркус Матисен
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
27
Nico Rieble
ЦП
6
Джино Фешнер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Веен
13
Mohamed Amsif
ВР
20
Александар Вукотич
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
25
Ник Бацнер
АП
18
Джон Айредейл
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
46
Данни Латца
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
1-4-5
6
Матисен
30
6
Фешнер
15
27
11
16
17
Карстенс
30
Хойссер
9
Пртаджин
4-3-2-1
27
Мюллер
27
Брюннер
35
Камински
32
Баумгартль
2
Оувеян
30
Зегуйн
20
Темпельман
8
Уэдраого
41
Козуки
7
Мор
9
Теродде
17
Карстенс
16
16
17
Карстенс
11
25
Бацнер
25
Бацнер
11
15
18
Айредейл
18
Айредейл
15
30
19
Ковачевич
19
Ковачевич
30
27
34
34
27
27
Брюннер
41
Матрисиани
41
Матрисиани
27
Брюннер
8
Уэдраого
46
Латца
46
Латца
8
Уэдраого
7
Мор
9
Топп
9
Топп
7
Мор
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
Остались в запасе
Веен
Шальке-04
13
Mohamed Amsif
ВР
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
34
Михаэль Лангер
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
13
Mohamed Amsif
ВР
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Веен - Шальке-04
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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0 : 0
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