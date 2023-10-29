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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Ганза
Веен - Ганза: обзор матча 29 октября 2023
Веен
29.10.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ганза
89'
И. Пртаджин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Ганза
90'
+1
Замена
L. Hinterseer
️️️️
К. Шумахер
90'
+1
Замена
S. Güler
️️️️
C. Kinsombi
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Р. Хойссер
90'
ГОЛ! 1:0!
И. Пртаджин
89'
85'
Замена
Я. Бахман
️️️️
С. Ингелссон
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
A. Ćatić
78'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Т. Гоппел
78'
Замена
K. Froese
️️️️
Н. Бацнер
78'
72'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
N. Fröling
72'
Замена
К. Прегер
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
И. Пртаджин
️️️️
Д. Айредейл
65'
32'
Пенальти не реализован!
C. Kinsombi
Желтая карточка
F. Stritzel
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
14
Dennis Dressel
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
30
K. Froese
ЦП
9
Иван Пртаджин
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
3-1-1-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
6
Фешнер
25
Бацнер
9
Гоппел
18
Айредейл
34
30
Хойссер
16
2-1-1-5
16
ван дер Верфф
7
14
10
Шумахер
4
Россбах
9
Переа
6
Ингелссон
24
Штраусс
19
Россипал
34
21
Гюнтер
21
Гюнтер
34
30
Хойссер
15
15
30
Хойссер
25
Бацнер
30
30
25
Бацнер
18
Айредейл
9
Пртаджин
9
Пртаджин
18
Айредейл
9
Гоппел
4
4
9
Гоппел
6
Ингелссон
14
Бахман
14
Бахман
6
Ингелссон
16
74
Брумадо
74
Брумадо
16
9
Переа
10
Прегер
10
Прегер
9
Переа
10
Шумахер
16
16
10
Шумахер
7
22
22
7
Остались в запасе
Веен
Ганза
16
Max Reinthaler
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Веен - Ганза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Брита-Арена
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