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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Нюрнберг
Веен - Нюрнберг: обзор матча 09 февраля 2024
Веен
09.02.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
61'
И. Пртаджин
70'
И. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Нюрнберг
Замена
Д. Айредейл
️️️️
И. Пртаджин
90'
+9
90'
+4
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Т. Думан
90'
+1
Желтая карточка
И. Маркес
Замена
K. Froese
️️️️
Н. Бацнер
89'
85'
Замена
J. Kania
️️️️
С. Андерссон
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Т. Гоппел
83'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Л. Гюнтер
83'
78'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
Э. Векессер
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Маркес
Пас отдал
Э. Векессер
ГОЛ! 1:0!
И. Пртаджин
Пас отдал
Т. Гоппел
61'
46'
Замена
J. Hofmann
️️️️
Б. Голлер
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
Х. Ли
46'
Желтая карточка
И. Пртаджин
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
6
Маркус Матисен
(К)
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
30
Робин Хойссер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Хюн-Жу Ли
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
13
Эрик Векессер
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Ян Гьямера
(К)
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Веен
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
3-2-2-2-2
17
Карстенс
6
Матисен
20
Вукотич
21
Гюнтер
9
Гоппел
30
Хойссер
15
14
Ли
25
Бацнер
9
Пртаджин
16
3-3-2-1-2
38
Хорн
11
Браун
4
Маркес
30
Гьямера
6
Флик
13
Векессер
17
Кастроп
8
Думан
14
Голлер
20
Андерссон
25
25
Бацнер
30
30
25
Бацнер
9
Гоппел
4
4
9
Гоппел
21
Гюнтер
34
34
21
Гюнтер
14
Ли
19
Ковачевич
19
Ковачевич
14
Ли
9
Пртаджин
18
Айредейл
18
Айредейл
9
Пртаджин
14
Голлер
37
37
14
Голлер
8
Думан
15
Унгбо
15
Унгбо
8
Думан
13
Векессер
37
Шлаймер
37
Шлаймер
13
Векессер
20
Андерссон
9
9
20
Андерссон
Остались в запасе
Веен
Нюрнберг
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Веен - Нюрнберг
1
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
11
Нарушения
9
10
Количество передач
496
492
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Брита-Арена
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