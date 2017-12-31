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Благо
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Благо - новости
Завершил карьеру
21 декабря 1981 (44)
#40 | Полузащитник
185 см | 84 кг
Болгария
Статистика
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Трансферы
Публикации
Благой Георгиев завершил карьеру
2017.12.31 00:28
Благой Георгиев продлил контракт с «Оренбургом»
2017.06.28 07:42
Благо сообщил, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом»
2017.06.26 16:31
4
Благо покинет «Оренбург», у игрока есть предложения от клубов РФПЛ
2017.05.31 15:30
8
Благо: «Путин – один из главных красавчиков в мире»
2017.05.11 21:15
44
Благо: «Я не нарушал правил на Жиркове, но очки «Оренбургу» никто не вернет»
2017.05.03 08:07
1
Благо: «Корниленко можно взять в Голливуд, таких актеров там нет»
2017.05.01 20:24
6
Благо – о пенальти в матче против «Зенита»: «Я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает. Это не пенальти»
2017.04.28 22:18
17
Видео
Гол Благо принес «Оренбургу» первую гостевую победу в нынешнем сезоне РФПЛ
2017.04.23 14:06
2
Благо: «Бабушка все время повторяла, что футболисты сплошь тупые»
2017.02.19 23:49
3
Благо имел предложения из Европы, но выбрал «Оренбург»
2016.10.21 18:53
1
Георгиев: «Рубин» рассчитался почти со всеми долгами»
2016.09.30 06:27
2
Ещенко: «Пусть Благо показывает, что хочет. Результат на табло»
2016.09.16 21:08
3
Видео
Дубль Промеса приносит «Спартаку» три очка в Оренбурге
2016.09.16 18:40
27
Благо мог вместо «Оренбурга» оказаться в «Динамо»
2016.09.05 17:59
4
Экс-полузащитник «Рубина» Благо перешел в «Оренбург»
2016.08.31 19:55
3
В услугах Благо заинтересованы два клуба из России
2016.07.16 14:49
Благо близок к переходу в «Торино»
2016.06.03 01:40
2
Георгиев ждет истечения срока контракта с «Рубином»
2016.04.21 18:54
Благо: «Готов продолжить выступление за «Рубин»
2016.03.16 21:16
Агент: «Благо настроен полностью отработать контракт»
2016.03.01 14:50
Агент: «В Австралии Благо предложили очень маленькую зарплату»
2016.03.01 06:21
«Рубин» намерен разорвать контракты с Благо и Эдуардо
2016.02.29 19:20
5
«Рубин» разрешил Благо искать новое место работы
2016.02.18 16:53
1
Спортивный директор «Локомотива»: «Георгиев? Не рассматриваем его кандидатуру»
2016.01.28 18:53
5
Благо – игрок «Локомотива»
2016.01.28 18:11
4
«Рубин» хочет купить Иванова
2016.01.26 12:28
5
Благо отказался ехать на сбор с «Рубином»
2016.01.18 12:43
4
Благо может сменить «Рубин» на «Локомотив»
2016.01.17 22:58
5
«Рубин» может расстаться с Благо зимой
2016.01.08 13:25
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