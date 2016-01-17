Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Благо может сменить «Рубин» на «Локомотив»

    Полузащитник «Рубина» Благо может продолжить свою карьеру в московском «Локомотиве». Как сообщает источник, в Казани больше не заинтересованы в услугах болгарского футболиста, который к тому же является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

    Агент 34-летнего хавбека уже начал поиск новой команды в российской Премьер-лиге для своего клиента. Отмечается, что московский «Локомотив» является одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Благо, и представитель болгарина уже работает над организацией его перехода в стан железнодорожников.

    В текущем сезоне Благо сыграл в 15 матчах за казанский «Рубин» и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2016 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Genri 39
    1453061221
    средняя линия итак перенасыщена. нужен креативный игрок в атаку, а не это.. еще бы вратаря взяли еще одного.
    Ответить
    Medium 33
    1453075345
    если купят, думаю жестко разочаруются....
    Ответить
    anri1703
    1453100313
    зачем он нам ?!
    Ответить
    Schmitt
    1453114485
    у Благо очень большой процент брака.
    Ответить
    LOKO 4ever
    1453131321
    Ну думаю не стоит ничего говорить,бред очередной
    Ответить
    ologreds
    1694996398
    numo455085
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+