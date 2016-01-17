Благо может сменить «Рубин» на «Локомотив»

Полузащитник «Рубина» Благо может продолжить свою карьеру в московском «Локомотиве». Как сообщает источник, в Казани больше не заинтересованы в услугах болгарского футболиста, который к тому же является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Агент 34-летнего хавбека уже начал поиск новой команды в российской Премьер-лиге для своего клиента. Отмечается, что московский «Локомотив» является одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Благо, и представитель болгарина уже работает над организацией его перехода в стан железнодорожников.

В текущем сезоне Благо сыграл в 15 матчах за казанский «Рубин» и отметился одной голевой передачей.