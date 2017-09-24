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Благо
Статистика
Благо - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1981 (44)
#40 | Полузащитник
185 см | 84 кг
Болгария
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Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
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Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 15 тур
Оренбург
1 : 0
24.09.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
2 : 0
16.09.2017
Оренбург
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
5 : 2
10.09.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Томь
0 : 0
06.09.2017
Оренбург
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
3 : 2
02.09.2017
Крылья Советов
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
0 : 1
22.07.2017
Балтика
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-2
1 : 0
15.07.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 1
08.07.2017
Тамбов
1' - 90'
36'
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