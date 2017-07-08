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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Тамбов
Оренбург - Тамбов: обзор матча 08 июля 2017
Оренбург
08.07.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
26'
М. Дуриш
36'
Благо (П)
6'
А. Горбатюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тамбов
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Дуриш
89'
83'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Часовских
Замена
Д. Ефремов
️️️️
С. Серченков
75'
61'
Замена
А. Скворцов
️️️️
М. Трусевич
Замена
В. Парняков
️️️️
И. Коронов
59'
56'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
О. Чернышов
Желтая карточка
В. Кулик
47'
46'
Замена
Д. Поярков
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
В. Кулик
️️️️
Т. Царикаев
46'
Желтая карточка
С. Серченков
42'
36'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Благо
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Дуриш
26'
Желтая карточка
Т. Царикаев
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Горбатюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
54
Вадим Билюков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-1-3-1-1
9
Руденко
3
Гетигежев
19
Осипов
15
Андреев
12
Малых
17
Царикаев
71
Дзахов
40
Благо
14
Коронов
8
Серченков
57
Дуриш
4-3-1-2
1
Вавилин
22
Рыбин
4
Овсиенко
29
Горбатюк
4
Быстров
27
Мурнин
70
Шевчук
30
Трусевич
7
Чернышов
13
Дорожкин
15
Часовских
8
Серченков
22
Ефремов
22
Ефремов
8
Серченков
14
Коронов
10
Парняков
10
Парняков
14
Коронов
17
Царикаев
55
Кулик
55
Кулик
17
Царикаев
57
Дуриш
90
Делькин
90
Делькин
57
Дуриш
30
Трусевич
92
Скворцов
92
Скворцов
30
Трусевич
15
Часовских
55
Шляков
55
Шляков
15
Часовских
13
Дорожкин
25
Поярков
25
Поярков
13
Дорожкин
7
Чернышов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Чернышов
Остались в запасе
Оренбург
Тамбов
54
Вадим Билюков
ЦЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Темури Кецбая
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
54
Вадим Билюков
ЦЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Оренбург - Тамбов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
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