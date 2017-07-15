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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Оренбург
Спартак-2 - Оренбург: обзор матча 15 июля 2017
Спартак-2
15.07.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
55'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Оренбург
90'
Желтая карточка
М. Дуриш
83'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
О. Красильниченко
️️️️
Ш. Шанбиев
73'
72'
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Серченков
62'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Дзахов
62'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Ефремов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сакала
55'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Пантелеев
46'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
И. Леонтьев
46'
Замена
А. Сокол
️️️️
К. Щербаков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
20
Алексей Померко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
40
Благо
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
3-3-2-2
98
Максименко
96
Лихачев
46
Мамин
3
Щербаков
2
Шанбиев
52
Леонтьев
83
Пантелеев
19
Руденко
15
Рассказов
49
Самбу
10
Сакала
3-2-2-2-1
9
Руденко
12
Малых
19
Осипов
15
Андреев
17
Царикаев
20
Померко
71
Дзахов
40
Благо
8
Серченков
22
Ефремов
57
Дуриш
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
83
Пантелеев
52
Леонтьев
8
Цыганков
8
Цыганков
52
Леонтьев
2
Шанбиев
3
Красильниченко
3
Красильниченко
2
Шанбиев
3
Щербаков
88
Сокол
88
Сокол
3
Щербаков
22
Ефремов
10
Парняков
10
Парняков
22
Ефремов
71
Дзахов
14
Коронов
14
Коронов
71
Дзахов
8
Серченков
90
Делькин
90
Делькин
8
Серченков
Остались в запасе
Спартак-2
Оренбург
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
17
Дмитрий Рудаков
АП
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Остались в запасе
17
Дмитрий Рудаков
АП
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Спартак-2 - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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