Благой Георгиев завершил карьеру

Полузащитник Благой Георгиев принял решение завершить карьеру. 36-летний болгарин выступал за «Терек» (сейчас — «Ахмат», прим. ред.), «Амкар», «Рубин» и «Оренбург».

В интервью, которое Георгиев дал сайту «Топ спорт», он заявил, что не хочет играть.

«Я чувствовал, что не хочу играть. Хорошо ощущаю себя физически, но больше не вижу смысла продолжать. Я всегда любил эту игру, с ней связана вся моя жизнь. Но теперь мне не нравится футбол, что является самым важным. Нет смысла делать то, что тебе не нравится. В последние два месяца это решение созревало, и теперь я знаю, чего хочу», — сказал Георгиев.

Он решил уделить больше внимания семье, а также реализовать проекты, которые, по его словам, связаны с Россией, но не связаны с футболом.