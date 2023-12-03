Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Uendel - статистика

Завершил карьеру
#6 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
2 : 1
03.12.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2023
Форталеза
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
0 : 3
10.11.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
0 : 0
07.11.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
0 : 2
02.11.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
0 : 1
30.10.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
0 : 1
26.10.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Куяба
0 : 0
15.10.2023
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
3 : 0
01.10.2023
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
24.09.2023
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Брагантино
2 : 0
27.08.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 2
20.08.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
16.08.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
3 : 0
07.08.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 2
29.07.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 1
23.07.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
0 : 1
16.07.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Куяба
1 : 1
08.07.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
3 : 0
03.07.2023
Сантос
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
6
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+