Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Джонсон - статистика

Завершил карьеру
14 июля 1987 (39), Сандерленд
#11 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
19
2
6
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
2 : 2
06.02.2016
Сандерленд
63' - 90'
82'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сандерленд
0 : 1
02.02.2016
Манчестер Сити
75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
1 : 1
23.01.2016
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
4 : 1
16.01.2016
Сандерленд
1' - 90'
41'
55'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Суонси
2 : 4
13.01.2016
Сандерленд
1' - 90'
49, 62'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сандерленд
3 : 1
02.01.2016
Астон Вилла
1' - 89'
73'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сандерленд
0 : 1
30.12.2015
Ливерпуль
1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
4 : 1
26.12.2015
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
3 : 1
19.12.2015
Сандерленд
22' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
0 : 1
12.12.2015
Уотфорд
57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3 : 1
05.12.2015
Сандерленд
67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
2 : 0
28.11.2015
Сток Сити
74' - 90'
82'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
23.11.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 1
07.11.2015
Саутгемптон
1' - 90'
44'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
6 : 2
01.11.2015
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
3 : 0
25.10.2015
Ньюкасл
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Бромвич
1 : 0
17.10.2015
Сандерленд
61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
26.09.2015
Сандерленд
1' - 46'
38'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Борнмут
2 : 0
19.09.2015
Сандерленд
72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Лестер
4 : 2
08.08.2015
Сандерленд
1' - 90'
60'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+