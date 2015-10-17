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Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 17 октября 2015
Вест Бромвич
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
54'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
84'
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Бераино
79'
75'
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Флетчер
71'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Х. Саломон Рондон
71'
61'
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
К. Якоб
56'
55'
Желтая карточка
К. Пантилимон
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
54'
Желтая карточка
К. Доусон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-5-2
13
Майхилл
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
22
Якоб
24
Флетчер
16
МакКлин
11
Брант
29
Сессеньон
38
Бераино
23
Рондон
4-1-3-2
25
Пантилимон
2
Джонс
16
О'Ши
4
Кабуль
2
Йедлин
6
М'Вила
16
Гомес
7
Ларссон
6
Каттермол
16
Борини
26
Флетчер
38
Бераино
8
Гарднер
8
Гарднер
38
Бераино
23
Рондон
17
Ламберт
17
Ламберт
23
Рондон
7
Ларссон
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Ларссон
26
Флетчер
12
Грэм
12
Грэм
26
Флетчер
16
Гомес
9
Дефо
9
Дефо
16
Гомес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Хоуторнс
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