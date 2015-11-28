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Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 28 ноября 2015
Сандерленд
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
82'
П. ван Анхолт
85'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
85'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ч. Адам
ГОЛ! 2:0!
Д. Уотмор
85'
ГОЛ! 1:0!
П. ван Анхолт
Пас отдал
А. Джонсон
82'
81'
Желтая карточка
Э. Питерс
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. О'Ши
74'
64'
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
Замена
Д. Ленс
️️️️
С. Ларссон
54'
50'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Б. Кркич
48'
Вторая желтая
Р. Шоукросс
42'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
34'
Желтая карточка
Ч. Адам
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Дефо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-3-2-2
25
Пантилимон
2
Йедлин
16
О'Ши
4
Коатес
15
ван Анхолт
6
М'Вила
4
Кабуль
7
Ларссон
6
Каттермол
26
Флетчер
9
Дефо
4-2-1-3
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
16
Адам
10
Шакири
9
Кркич
7
Арнаутович
19
Уолтерс
7
Ларссон
17
Ленс
17
Ленс
7
Ларссон
16
О'Ши
11
Джонсон
11
Джонсон
16
О'Ши
9
Дефо
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Дефо
9
Кркич
5
Кэмерон
5
Кэмерон
9
Кркич
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
16
Адам
17
Афеллай
17
Афеллай
16
Адам
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
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