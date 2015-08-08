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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Сандерленд
Лестер - Сандерленд: обзор матча 08 августа 2015
Лестер
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Сандерленд
11'
Д. Варди
18'
Р. Марез
25'
Р. Марез (П)
66'
М. Олбрайтон
60'
Д. Дефо
71'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сандерленд
Желтая карточка
Д. Шлупп
90'
+1
85'
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
Н. Канте
️️️️
Д. Варди
82'
Замена
К. Фукс
️️️️
Р. Марез
77'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Р. Де Лат
75'
73'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
71'
ГОЛ! 4:2!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Ленс
ГОЛ! 4:1!
М. Олбрайтон
66'
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Джонсон
54'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
Б. Джонс
Желтая карточка
Д. Варди
49'
42'
Желтая карточка
Б. Джонс
30'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Марез
25'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
М. Олбрайтон
18'
17'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
35
Дин Хаммонд
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
2
Де Лат
6
Хут
5
Морган
27
Шлупп
10
Кинг
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-5-1
25
Пантилимон
4
Кабуль
4
Коатес
2
Джонс
15
ван Анхолт
11
Джонсон
17
Ленс
6
Родуэлл
7
Ларссон
6
Каттермол
9
Дефо
26
Марез
28
Фукс
28
Фукс
26
Марез
2
Де Лат
29
Беналуан
29
Беналуан
2
Де Лат
9
Варди
91
Канте
91
Канте
9
Варди
2
Джонс
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
2
Джонс
6
Каттермол
26
Флетчер
26
Флетчер
6
Каттермол
Остались в запасе
Лестер
Сандерленд
32
Марк Шварцер
ВР
35
Дин Хаммонд
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
35
Дин Хаммонд
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Лестер - Сандерленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кинг Пауэр
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