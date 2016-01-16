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Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 16 января 2016
Тоттенхэм
16.01.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Сандерленд
42'
К. Эриксен
60'
М. Дембеле
67'
К. Эриксен
79'
Г. Кейн (П)
41'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
88'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
М. Дембеле
80'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Г. Кейн
79'
76'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Ленс
Замена
Д. Онома
️️️️
Э. Ламела
73'
ГОЛ! 3:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Дайер
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
60'
59'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Д. Грэм
55'
Желтая карточка
А. Джонсон
53'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Каттермол
46'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
2
Триппьер
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-1-3-2
1
Пикфорд
2
Джонс
30
Браун
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
М'Вила
11
Джонсон
17
Ленс
6
Каттермол
12
Грэм
9
Дефо
8
Дембеле
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Дембеле
9
Ламела
17
Онома
17
Онома
9
Ламела
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
12
Грэм
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
12
Грэм
6
Каттермол
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Каттермол
17
Ленс
20
Уотмор
20
Уотмор
17
Ленс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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