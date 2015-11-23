Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Сандерленд
Кристал Пэлас - Сандерленд: обзор матча 23 ноября 2015
Кристал Пэлас
23.11.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
80'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сандерленд
86'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Дефо
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Б. Джонс
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Уикхэм
76'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Б. Сако
69'
67'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
С. Данн
66'
60'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
С. Ларссон
59'
Замена
Д. Ленс
️️️️
С. Флетчер
57'
Желтая карточка
Д. Дефо
53'
Желтая карточка
Б. Джонс
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. Панчеон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
17
Делэйни
24
Данн
27
Суаре
25
Уорд
11
Боласи
40
Панчеон
11
МакАртур
29
Кабай
10
Заа
13
Уикхэм
3-3-2-2
25
Пантилимон
4
Коатес
16
О'Ши
4
Кабуль
2
Джонс
6
М'Вила
15
ван Анхолт
6
Каттермол
7
Ларссон
9
Дефо
26
Флетчер
40
Панчеон
20
Сако
20
Сако
40
Панчеон
Сако
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
Сако
13
Уикхэм
27
Шамах
27
Шамах
13
Уикхэм
26
Флетчер
17
Ленс
17
Ленс
26
Флетчер
9
Дефо
12
Грэм
12
Грэм
9
Дефо
7
Ларссон
20
Уотмор
20
Уотмор
7
Ларссон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сандерленд
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Кристал Пэлас - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Сандерленд
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+