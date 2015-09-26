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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 26 сентября 2015
Манчестер Юнайтед
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
45+4'
М. Депай
46'
У. Руни
90'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
ГОЛ! 3:0!
Х. Мата
90'
85'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Депай
77'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Блинд
73'
70'
Замена
С. Ларссон
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
68'
50'
Желтая карточка
Б. Джонс
46'
Замена
С. Флетчер
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Х. Мата
45'
+4
38'
Желтая карточка
А. Джонсон
19'
Травма
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-1-2-1-3
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
36
Дармиан
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
25
Валенсия
64
Мата
9
Марсьяль
10
Депай
32
Руни
4-1-4-1
25
Пантилимон
2
Джонс
16
О'Ши
4
Кабуль
15
ван Анхолт
6
М'Вила
11
Джонсон
11
Тойвонен
6
Каттермол
17
Ленс
16
Борини
10
Депай
15
Янг
15
Янг
10
Депай
17
Блинд
4
Джонс
4
Джонс
17
Блинд
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
11
Тойвонен
7
Ларссон
7
Ларссон
11
Тойвонен
11
Джонсон
26
Флетчер
26
Флетчер
11
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 21:25)
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