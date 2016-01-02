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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 02 января 2016
Сандерленд
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
30'
П. ван Анхолт
73'
Д. Дефо
90+2'
Д. Дефо
63'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
Желтая карточка
Л. Каттермол
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Р. Жестеде
ГОЛ! 3:1!
Д. Дефо
Пас отдал
О. Тойвонен
90'
+2
89'
Замена
С. Синклейр
️️️️
А. Траоре
Замена
С. Коатес
️️️️
А. Джонсон
89'
87'
Желтая карточка
К. Хиль
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Ф. Борини
80'
76'
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Хаттон
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Джонсон
73'
69'
Желтая карточка
А. Траоре
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Хиль
Пас отдал
А. Траоре
57'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Уотмор
56'
44'
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
Ф. Борини
33'
ГОЛ! 1:0!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Я. М'Вила
30'
Желтая карточка
У. Браун
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-2-3
1
Манноне
15
ван Анхолт
2
Джонс
30
Браун
16
О'Ши
6
М'Вила
6
Каттермол
11
Джонсон
9
Дефо
20
Уотмор
16
Борини
4-1-3-1-1
1
Гьюзан
4
Ричардс
15
Лескотт
21
Хаттон
26
Сиссоко
5
Гуйе
10
Бакуна
10
Хиль
17
Верету
10
Грилиш
39
Жестеде
11
Джонсон
4
Коатес
4
Коатес
11
Джонсон
16
Борини
11
Тойвонен
11
Тойвонен
16
Борини
20
Уотмор
12
Грэм
12
Грэм
20
Уотмор
Траоре
7
Синклейр
7
Синклейр
Траоре
10
Грилиш
24
Траоре
24
Траоре
10
Грилиш
21
Хаттон
18
Козак
18
Козак
21
Хаттон
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
25
Костел Пантилимон
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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