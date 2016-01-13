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АПЛ 2026/2027
Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 13 января 2016
Суонси
13.01.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 4
Завершен
Сандерленд
21'
Г. Сигурдссон (П)
40'
А. Айю
4'
Д. Дефо
49'
П. ван Анхолт
62'
Д. Дефо
86'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сандерленд
Замена
Д. Корк
️️️️
А. Айю
90'
+1
86'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Ленс
86'
ГОЛ! 2:4!
Д. Дефо
Пас отдал
П. ван Анхолт
83'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Ф. Борини
80'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
Замена
Б. Гомис
️️️️
У. Раутледж
77'
73'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Каттермол
67'
Желтая карточка
В. Манноне
62'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Джонсон
49'
ГОЛ! 2:2!
П. ван Анхолт
Пас отдал
А. Джонсон
Замена
А. Ранхель
️️️️
Л. Бриттон
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Айю
Пас отдал
Л. Фабиански
40'
Красная карточка
К. Ноутон
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Сигурдссон
21'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
26
Ноутон
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
77
Барроу
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
4-1-3-2
1
Манноне
2
Джонс
30
Браун
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
М'Вила
11
Джонсон
6
Каттермол
17
Ленс
16
Борини
9
Дефо
7
Бриттон
22
Ранхель
22
Ранхель
7
Бриттон
24
Айю
4
Корк
4
Корк
24
Айю
15
Раутледж
18
Гомис
18
Гомис
15
Раутледж
6
Каттермол
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Каттермол
17
Ленс
20
Уотмор
20
Уотмор
17
Ленс
16
Борини
12
Грэм
12
Грэм
16
Борини
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Суонси - Сандерленд
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
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