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Сандерленд - Уотфорд
Сандерленд - Уотфорд: обзор матча 12 декабря 2015
Сандерленд
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
4'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Уотфорд
76'
Замена
И. Анья
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Д. Дефо
️️️️
С. Флетчер
72'
69'
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Д. Родуэлл
60'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ф. Борини
57'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Йедлин
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
Пас отдал
А. Ньом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
58
Обби Уларе
ЦФ
3-3-1-3
25
Пантилимон
16
О'Ши
4
Коатес
2
Йедлин
15
ван Анхолт
6
М'Вила
2
Джонс
11
Тойвонен
16
Борини
26
Флетчер
20
Уотмор
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
20
Кэткарт
3
Бритос
15
Аке
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
2
Йедлин
6
Родуэлл
6
Родуэлл
2
Йедлин
16
Борини
11
Джонсон
11
Джонсон
16
Борини
26
Флетчер
9
Дефо
9
Дефо
26
Флетчер
14
Хурадо
21
Анья
21
Анья
14
Хурадо
22
Абди
6
Гедиура
6
Гедиура
22
Абди
Остались в запасе
Сандерленд
Уотфорд
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Сандерленд - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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