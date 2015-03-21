|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|6
|-10
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|5:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Лестер (Лестер)
|09.05.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:3
|Челси (Лондон)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Лестер (Лестер)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|11.04.2015
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Лестер (Лестер)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:3
|Лестер (Лестер)
|14.03.2015
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.03.2015
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|22.02.2015
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Лестер (Лестер)
|10.02.2015
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|07.02.2015
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|31.01.2015
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Лестер (Лестер)
|17.01.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)