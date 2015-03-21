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    Марк Шварцер - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Марк
    Фамилия Шварцер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 октября 1972 (50 лет)
    Рост 194
    Вес 85
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 6 -10 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 5:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    16.05.2015 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Лестер (Лестер)
    09.05.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    02.05.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 3:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    29.04.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:3 Челси (Лондон)
    25.04.2015 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:1 Лестер (Лестер)
    18.04.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:0 Суонси (Суонси)
    11.04.2015 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Лестер (Лестер)
    04.04.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    21.03.2015 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 4:3 Лестер (Лестер)
    14.03.2015 1' -90' Лестер (Лестер) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.03.2015 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Лестер (Лестер)
    22.02.2015 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Лестер (Лестер)
    10.02.2015 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Лестер (Лестер)
    07.02.2015 1' -90' Лестер (Лестер) 0:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    31.01.2015 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Лестер (Лестер)
    17.01.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.01.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.12.2014 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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