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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Лестер
Вест Бромвич - Лестер: обзор матча 11 апреля 2015
Вест Бромвич
11.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
8'
Д. Флетчер
26'
К. Гарднер
20'
Д. Наджент
80'
Р. Хут
90+1'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лестер
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Д. Варди
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Моррисон
85'
80'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хут
Пас отдал
М. Василевски
75'
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Й. Ольссон
️️️️
К. Гарднер
73'
64'
Замена
Р. Марез
️️️️
Л. Ульоа
Желтая карточка
Д. Флетчер
61'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Б. Идейе
60'
60'
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Джеймс
54'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Желтая карточка
К. Гарднер
49'
46'
Замена
М. Василевски
️️️️
Р. Де Лат
ГОЛ! 2:1!
К. Гарднер
Пас отдал
Б. Идейе
26'
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Л. Ульоа
ГОЛ! 1:0!
Д. Флетчер
Пас отдал
К. Брант
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
3-5-2
13
Майхилл
15
Лескотт
15
Доусон
36
Маколи
22
Якоб
8
Гарднер
7
Моррисон
11
Брант
24
Флетчер
12
Идейе
38
Бераино
3-4-3
1
Шмейхель
6
Хут
5
Морган
2
Де Лат
11
Олбрайтон
91
Камбьяссо
37
Джеймс
27
Шлупп
11
Ульоа
35
Наджент
9
Варди
8
Гарднер
13
Ольссон
13
Ольссон
8
Гарднер
7
Моррисон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
7
Моррисон
12
Идейе
28
Аничебе
28
Аничебе
12
Идейе
2
Де Лат
27
Василевски
27
Василевски
2
Де Лат
37
Джеймс
10
Кинг
10
Кинг
37
Джеймс
11
Ульоа
26
Марез
26
Марез
11
Ульоа
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лестер
13
Джек Роуз
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Вест Бромвич - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Хоуторнс
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