Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 10 января 2015
Лестер
10.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
45+1'
П. Кончески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Астон Вилла
90'
+4
Вторая желтая
К. Кларк
Желтая карточка
М. Джеймс
90'
+3
89'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Сиссоко
76'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
К. Санчес
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Хаммонд
75'
Замена
Д. Варди
️️️️
Л. Ульоа
74'
73'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Коул
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
М. Олбрайтон
73'
64'
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
Д. Хаммонд
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Кончески
45'
+1
36'
Желтая карточка
Ж. Окоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
93
Антони Кноккарт
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-3-1-2
29
Хамер
15
Кончески
5
Морган
27
Василевски
2
Симпсон
37
Джеймс
35
Хаммонд
11
Олбрайтон
93
Кноккарт
11
Ульоа
35
Наджент
4-1-2-1-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
26
Кларк
5
Окоре
26
Сиссоко
8
Вествуд
15
Санчес
8
Клеверли
12
Коул
20
Бентеке
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
10
Лоуренс
10
Лоуренс
11
Олбрайтон
35
Хаммонд
10
Кинг
10
Кинг
35
Хаммонд
11
Ульоа
9
Варди
9
Варди
11
Ульоа
15
Санчес
15
Ричардсон
15
Ричардсон
15
Санчес
26
Сиссоко
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
26
Сиссоко
12
Коул
18
Вайманн
18
Вайманн
12
Коул
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+