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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 21 марта 2015
Тоттенхэм
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
4 : 3
Завершен
Лестер
6'
Г. Кейн
13'
Г. Кейн
64'
Г. Кейн (П)
85'
Д. Шлупп (АГ)
38'
Д. Варди
50'
У. Морган
90'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лестер
90'
ГОЛ! 4:3!
Д. Наджент
Пас отдал
Д. Варди
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Мэйсон
88'
86'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Э. Камбьяссо
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Д. Шлупп
85'
Желтая карточка
Д. Роуз
78'
76'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Хут
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Г. Кейн
64'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Таунсенд
58'
50'
ГОЛ! 2:2!
У. Морган
Пас отдал
М. Джеймс
48'
Желтая карточка
Д. Наджент
46'
Замена
М. Василевски
️️️️
М. Апсон
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Наджент
Желтая карточка
Н. Шадли
32'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
6'
Замена
М. Ворм
️️️️
У. Льорис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
8
Мэйсон
89
Шадли
6
Бенталеб
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
4-3-3
1
Шмейхель
4
Апсон
5
Морган
6
Хут
2
Де Лат
91
Камбьяссо
37
Джеймс
27
Шлупп
35
Наджент
11
Ульоа
9
Варди
1
Льорис
13
Ворм
13
Ворм
1
Льорис
25
Таунсенд
18
Паулиньо
18
Паулиньо
25
Таунсенд
8
Мэйсон
8
Дембеле
8
Дембеле
8
Мэйсон
4
Апсон
27
Василевски
27
Василевски
4
Апсон
91
Камбьяссо
10
Кинг
10
Кинг
91
Камбьяссо
6
Хут
26
Марез
26
Марез
6
Хут
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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