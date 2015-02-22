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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 22 февраля 2015
Эвертон
22.02.2015, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
57'
С. Нейсмит
88'
М. Апсон (АГ)
63'
Д. Наджент
70'
Э. Камбьяссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Апсон
88'
87'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
К. Миральяс
️️️️
С. Нейсмит
85'
70'
ГОЛ! 1:2!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Д. Варди
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Наджент
62'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Р. Марез
62'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Шлупп
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Р. Лукаку
57'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Бешич
55'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Баркли
55'
25'
Желтая карточка
У. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-1-2-3
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
17
Бешич
6
Баркли
12
Леннон
14
Нейсмит
9
Лукаку
87
Миральяс
3-2-3-1-1
32
Шварцер
5
Морган
4
Апсон
6
Хут
2
Симпсон
15
Кончески
91
Камбьяссо
37
Джеймс
27
Шлупп
26
Марез
27
Крамарич
6
Баркли
24
Гибсон
24
Гибсон
6
Баркли
17
Бешич
30
Атсу
30
Атсу
17
Бешич
91
Камбьяссо
10
Кинг
10
Кинг
91
Камбьяссо
26
Марез
35
Наджент
35
Наджент
26
Марез
27
Шлупп
9
Варди
9
Варди
27
Шлупп
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Эвертон - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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