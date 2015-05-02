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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 02 мая 2015
Лестер
02.05.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
1'
Л. Ульоа
17'
У. Морган
48'
Л. Ульоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ньюкасл
90'
+1
Вторая желтая
Д. Янмат
Замена
А. Крамарич
️️️️
Л. Ульоа
78'
74'
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Перес
Замена
Д. Хаммонд
️️️️
Э. Камбьяссо
74'
70'
Желтая карточка
П. Дамметт
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Василевски
68'
64'
Замена
В. Анита
️️️️
Э. Ривьер
62'
Вторая желтая
М. Уильямсон
58'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Р. Тэйлор
55'
Желтая карточка
М. Уильямсон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Ульоа
48'
Желтая карточка
М. Джеймс
29'
28'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
ГОЛ! 2:0!
У. Морган
Пас отдал
М. Олбрайтон
17'
16'
Желтая карточка
Д. Янмат
ГОЛ! 1:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
М. Олбрайтон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
27
Василевски
5
Морган
6
Хут
27
Шлупп
91
Камбьяссо
37
Джеймс
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
3-2-3-2
23
Крул
2
Колоччини
5
Уильямсон
22
Янмат
5
Тэйлор
14
Дамметт
4
Коулбэк
17
Сиссоко
18
Гутьеррес
22
Перес
97
Ривьер
27
Василевски
2
Де Лат
2
Де Лат
27
Василевски
91
Камбьяссо
35
Хаммонд
35
Хаммонд
91
Камбьяссо
11
Ульоа
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Ульоа
5
Тэйлор
6
Де Йонг
6
Де Йонг
5
Тэйлор
97
Ривьер
6
Анита
6
Анита
97
Ривьер
22
Перес
10
Армстронг
10
Армстронг
22
Перес
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
28
Фредди Вудман
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
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