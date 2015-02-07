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Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 07 февраля 2015
Лестер
07.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
55'
Д. Ледли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
Желтая карточка
П. Кончески
90'
+2
82'
Желтая карточка
М. Келли
Желтая карточка
Л. Ульоа
79'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Симпсон
79'
78'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Гэйл
Замена
А. Крамарич
️️️️
Д. Наджент
71'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Шлупп
66'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ледли
Пас отдал
Б. Хангеланд
46'
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. Матч
46'
Замена
Б. Хангеланд
️️️️
С. Данн
Желтая карточка
Д. Симпсон
32'
Желтая карточка
Д. Шлупп
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-1-2
32
Шварцер
15
Кончески
27
Василевски
5
Морган
2
Симпсон
27
Шлупп
91
Камбьяссо
37
Джеймс
26
Марез
11
Ульоа
35
Наджент
4-4-1-1
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
16
Ледли
11
МакАртур
77
Матч
10
Заа
34
Гэйл
27
Шлупп
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
27
Шлупп
2
Симпсон
9
Варди
9
Варди
2
Симпсон
35
Наджент
27
Крамарич
27
Крамарич
35
Наджент
24
Данн
4
Хангеланд
4
Хангеланд
24
Данн
34
Гэйл
6
Гедиура
6
Гедиура
34
Гэйл
77
Матч
9
Саного
9
Саного
77
Матч
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
29
Бен Хамер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кинг Пауэр
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