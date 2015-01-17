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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Сток Сити
Лестер - Сток Сити: обзор матча 17 января 2015
Лестер
17.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
63'
Б. Кркич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сток Сити
86'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
В. Мозес
81'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Шлупп
71'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Д. Наджент
71'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Д. Варди
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Уолтерс
Желтая карточка
М. Василевски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
29
Хамер
15
Кончески
5
Морган
27
Василевски
2
Симпсон
27
Шлупп
10
Кинг
4
Дринкуотер
93
Кноккарт
9
Варди
35
Наджент
4-3-3
31
Бегович
27
Бардсли
5
Муниеса
2
Вольшайд
36
Уилсон
11
Мозес
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
7
Арнаутович
9
Кркич
19
Уолтерс
35
Наджент
10
Лоуренс
10
Лоуренс
35
Наджент
9
Варди
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Варди
27
Шлупп
11
Ульоа
11
Ульоа
27
Шлупп
11
Мозес
5
Кэмерон
5
Кэмерон
11
Мозес
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Лестер
Сток Сити
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Лестер - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кинг Пауэр
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