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Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 31 января 2015
Манчестер Юнайтед
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
27'
Р. ван Перси
32'
Р. Фалькао
44'
У. Морган (АГ)
80'
М. Василевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. Фалькао
80'
80'
ГОЛ! 3:1!
М. Василевски
Пас отдал
М. Олбрайтон
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Валенсия
77'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Р. ван Перси
68'
62'
Замена
Д. Наджент
️️️️
А. Крамарич
62'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Л. Ульоа
46'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Д. Варди
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
У. Морган
44'
34'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Блинд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-1-2-3
43
Де Хеа
23
Шоу
4
Джонс
5
Рохо
17
Блинд
25
Валенсия
24
Янузай
11
Ди Мария
32
ван Перси
9
Фалькао
32
Руни
4-3-3
32
Шварцер
2
Симпсон
2
Де Лат
5
Морган
27
Василевски
10
Кинг
4
Дринкуотер
27
Шлупп
9
Варди
11
Ульоа
27
Крамарич
32
ван Перси
17
МакНэйр
17
МакНэйр
32
ван Перси
25
Валенсия
64
Мата
64
Мата
25
Валенсия
9
Фалькао
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Фалькао
9
Варди
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
9
Варди
11
Ульоа
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Ульоа
27
Крамарич
35
Наджент
35
Наджент
27
Крамарич
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
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