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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 10 февраля 2015
Арсенал
10.02.2015, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
26'
Л. Косиельни
40'
Т. Уолкотт
62'
А. Крамарич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
Желтая карточка
О. Жиру
90'
+5
88'
Желтая карточка
Д. Симпсон
84'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Шлупп
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Рэмзи
82'
Травма
А. Рэмзи
81'
79'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
У. Морган
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Уолкотт
72'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Санчес
68'
Желтая карточка
Т. Росицки
67'
64'
Желтая карточка
М. Василевски
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Василевски
59'
Замена
М. Василевски
️️️️
М. Апсон
58'
Травма
М. Апсон
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
М. Озил
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Дэнни Симпсон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
10
Росицки
13
Коклен
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
3-2-3-1-1
32
Шварцер
6
Хут
4
Апсон
5
Морган
37
Джеймс
15
Кончески
2
Симпсон
91
Камбьяссо
27
Шлупп
26
Марез
27
Крамарич
32
Уолкотт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
32
Уолкотт
Рэмзи
20
Фламини
20
Фламини
Рэмзи
4
Санчес
9
Жиру
9
Жиру
4
Санчес
4
Апсон
27
Василевски
27
Василевски
4
Апсон
5
Морган
11
Ульоа
11
Ульоа
5
Морган
27
Шлупп
35
Наджент
35
Наджент
27
Шлупп
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Бен Хамер
ВР
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Арсенал - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
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