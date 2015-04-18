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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Суонси
Лестер - Суонси: обзор матча 18 апреля 2015
Лестер
18.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
15'
Л. Ульоа
89'
Э. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Суонси
ГОЛ! 2:0!
Э. Кинг
89'
88'
Желтая карточка
Д. Шелви
75'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Н. Оливейра
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
А. Крамарич
74'
70'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
Замена
Р. Марез
️️️️
Л. Ульоа
68'
58'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Василевски
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
У. Морган
15'
3'
Желтая карточка
Ж. Амат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
3-4-3
1
Шмейхель
5
Морган
27
Василевски
6
Хут
27
Шлупп
91
Камбьяссо
10
Кинг
11
Олбрайтон
27
Крамарич
11
Ульоа
9
Варди
4-3-2-1
22
Фабиански
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Амат
5
Уилльямс
26
Шелви
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
15
Раутледж
7
Оливейра
27
Василевски
2
Де Лат
2
Де Лат
27
Василевски
27
Крамарич
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
27
Крамарич
11
Ульоа
26
Марез
26
Марез
11
Ульоа
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
7
Оливейра
11
Эмнес
11
Эмнес
7
Оливейра
Остались в запасе
Лестер
Суонси
10
Том Лоуренс
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Лестер - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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