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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 25 апреля 2015
Бернли
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
60'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лестер
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Тэйлор
86'
Желтая карточка
Р. Уоллес
85'
77'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Дринкуотер
Желтая карточка
Д. Ингс
73'
72'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Бойд
71'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Л. Юткевич
71'
Желтая карточка
Б. Ми
66'
65'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Л. Ульоа
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пенальти не реализован!
М. Тэйлор
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
5
Шекелл
4
Дафф
2
Триппьер
31
Тэйлор
3
Джонс
37
Эрфилд
21
Бойд
10
Юткевич
28
Ингс
4-4-2
1
Шмейхель
6
Хут
5
Морган
27
Василевски
15
Кончески
11
Олбрайтон
91
Камбьяссо
10
Кинг
4
Дринкуотер
9
Варди
11
Ульоа
31
Тэйлор
28
Кайтли
28
Кайтли
31
Тэйлор
10
Юткевич
23
Уоллес
23
Уоллес
10
Юткевич
21
Бойд
9
Сорделл
9
Сорделл
21
Бойд
11
Олбрайтон
2
Де Лат
2
Де Лат
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
37
Джеймс
37
Джеймс
4
Дринкуотер
11
Ульоа
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Ульоа
Остались в запасе
Бернли
Лестер
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
32
Марк Шварцер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бернли - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тюрф Мур
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