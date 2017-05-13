Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур