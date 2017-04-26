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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Сандерленд
Мидлсбро - Сандерленд: обзор матча 26 апреля 2017
Мидлсбро
26.04.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
8'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Сандерленд
84'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Каттермол
77'
Замена
А. Янузай
️️️️
В. Хазри
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Негредо
76'
75'
Желтая карточка
Б. Джонс
Желтая карточка
Фабио
71'
65'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Фабио
️️️️
Д. Айяла
54'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гибсон
37'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
А. Клэйтон
31'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
28'
ГОЛ! 1:0!
М. де Рон
Пас отдал
А. Клэйтон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
РФ
Главный тренер
Стив Эгнью
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Чамберс
4
Айяла
23
Гибсон
32
Фрэнд
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
19
Даунинг
21
Негредо
7
Стуани
4-3-3
1
Пикфорд
22
Манкильо
16
О'Ши
64
Денайе
2
Джонс
24
Гибсон
22
Ндонг
6
Каттермол
10
Хазри
9
Дефо
28
Аничебе
4
Айяла
2
Фабио
2
Фабио
4
Айяла
21
Негредо
39
Жестеде
39
Жестеде
21
Негредо
6
Каттермол
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Каттермол
10
Хазри
24
Янузай
24
Янузай
10
Хазри
24
Гибсон
16
Борини
16
Борини
24
Гибсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Сандерленд
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эгнью
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
Главный тренер
Стив Эгнью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Мидлсбро - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Риверсайд
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